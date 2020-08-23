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23 Ağustos 2020, Pazar
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LA Lakers ve Bucks play-off'larda öne geçti!

LA Lakers ve Bucks play-off'larda öne geçti!

'de play-off heyecanı devam ediyor. İlk tur serisinin üçüncü maçında , 'ı 116-108; da 'i 121-107 mağlup etti.

Amerikan 'nde () konferanslarını lider bitiren takımlar ve , play-off serilerinde öne geçti. NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 8'incisi 'ı 116-108 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaparken, Anthony Davis 29, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performansı ile CJ McCollum'un 28, 'nin 20 sayılık katkısı mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS'TA ERSAN İLYASOVA SÜRE ALDI

Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks, 8'inci sıradan play-off'lara giren 'i 121-107 yenerek, ilk tur serisinde 2-1 üstünlük yakaladı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 35 sayı, 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Khris Middleton'ın 17, Brook Lopez'in 16 sayı bulduğu Bucks'ta, sakatlığı nedeniyle serinin ilk iki maçında forma giyemeyen milli basketbolcu 3 dakika 3 saniye süre aldı.

Magic'te D.J. Augustin'in 24, Nikola Vucevic ve Terrence Ross'un 20'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-108 (2-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 121-107 (2-1)

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-119 (2-1)

Indiana Pacers-Miami Heat: 115-124 (0-3)

  1. 23.08.2020
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