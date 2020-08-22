NBA play-off'larında Clippers seriyi 2-1 yaptı
NBA play-off'larında Los Angeles Clippers, rakibi Dallas Mavericks'i 130-122 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Clippers'ta Leonard 36 sayıyla yıldızlaştı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Clippers, Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Mavericks'i 130-122 yendi.
Seride 2-1 üstünlük yakalayan Clippers'ta Leonard'ın yanı sıra Landry Shamet 18, Ivica Zubac 15, Marcus Morris 14 sayı üretti.
Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 13 ribauntla takımının en etkili ismi oldu. Karşılaşmada sol ayak bileğinden sakatlanan Luka Doncic 13 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Tim Hardaway Jr ve Seth Curry 22'şer sayılık performans sergiledi.
SON ŞAMPİYON RAPTORS SERİYİ 3-0 YAPTI
Son şampiyon Toronto Raptors, Brooklyn Nets karşısında 117-92 kazanarak play-off ilk tur serisinde durumu 3-0'a getirdi.
Raptors'ta Pascal Siakam 26, Fred VanVleet 22, Serge Ibaka 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nets'te Tyler Johnson'ın 23, Caris LeVert'in 15 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-87 (2-1)
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 92-117 (0-3)
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 94-102 (0-3)
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-130 (1-2)
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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