Öncelik Timberwolves’un - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Öncelik Timberwolves’un

Öncelik Timberwolves’un

Öncelik Timberwolves’un

2020 draftında ilk sıradan oyuncu seçme hakkını kazandı.

2020 draftında ilk sıradan oyuncu seçme hakkını kazandı. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 draftının kurası, ABD'nin eyaletinde bulunan lig ofisinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Timberwolves, 16 Ekim'deki NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçme hakkı elde etti.
  1. 22.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öncelik Timberwolves’un haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA