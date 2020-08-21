Pau Gasol Kobe Bryant'ın kızıyla fotoğraf çektirdi!

LA Lakers'ta 2008-2014 yılları arasında forma giyen yıldız basketbolcu Pau Gasol, Los Angeles Lakers'ta Kobe Bryant'la birlikte top koşturmuştu. Kobe ile iki şampiyonluk kazanan İspanyol yıldız, Bianka Bella Bryant'ın kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım basketbolseverleri duygulandırdı. Kobe Bryant, 26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna'yla birlikte yaşama gözlerini yummuştu.