NBA play-off'larında Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı
NBA'de konferanslarını lider tamamlayan Los Angeles Lakers ile Milwaukee Bucks, rakipleri Portland ve Orlando'yu mağlup ederek play-off'lardaki ilk galibiyetlerini aldılar ve seriyi 1-1'e getirdiler.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off'taki ilk galibiyetlerini alarak serilerinde 1-1 eşitlik sağladı. NBA play-off'ları 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Lakers, Anthony Davis'in 31 sayı, 11 ribauntla ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi ikinci maçında konferans 8'incisi Trail Blazers'ı 111-88 yendi.
Seriyi 1-1'e getiren Lakers'ta Davis'in yanı sıra Kentavious Caldwell-Pope 16, JR Smith 11, LeBron James ve JaVale McGee 10'ar sayı kaydetti.
Üçüncü çeyrekte parmağı çıkan ve oyuna devam edemeyen Damian Lillard, 18 sayıyla Trail Blazers'ın en skoreri oldu. Takımı adına CJ McCollum 13, Anfernee Simons ise 11 sayı buldu.
BUCKS İKİNCİ MAÇTA HATA YAPMADI
Doğu Konferansı'nı birinci bitiren Milwaukee Bucks, play-off'lara 8. sıradan kalan Orlando Magic ile karşılaştığı ikinci maçı 111-96 kazandı.
Play-off ilk tur serisinde durumu 1-1 yapan Bucks adına Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 20 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Brook Lopez'in 20, Pat Connaughton'ın 15 sayı bulduğu Bucks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.
Magic'te Nikola Vucevic'in 32, Terrence Ross ve Evan Fournier'nin 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 111-88 (1-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-96 (1-1)
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 111-98 (2-0)
Indiana Pacers-Miami Heat: 100-109 (0-2)
- 21.08.2020
- 1 euro kaç lira? (TL) 21 Ağustos 1 Euro (Avro) fiyatı? İşte güncel döviz kuru detayları…
- 1 dolar kaç lira? (TL) 21 Ağustos 1 dolar fiyatı? İşte güncel döviz kuru detayları…
- 21 Ağustos 2020 18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? (TL) 21 Ağustos 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatı ne? Altın fiyatları...
- 21 Ağustos 2020 14 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? (TL) 21 Ağustos 14 Ayar Altın TL/Gr fiyatı ne? Altın fiyatları...
- Fatih Terim'i şoke eden isim: Ryan Babel!
- Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti! Heyecanla beklenen transfer...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! "Asla bir kurtarıcı olmaz"
- Golcü ismi böyle duyurdular! "Fenerbahçe'de oynayacak"
- Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Muriqi satılır satılmaz...
- Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
NBA play-off'larında Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.