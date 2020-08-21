NBA play-off'larında Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler NBA Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı!

play-off'larında Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı

'de konferanslarını lider tamamlayan Lakers ile , rakipleri Portland ve Orlando'yu mağlup ederek play-off'lardaki ilk galibiyetlerini aldılar ve seriyi 1-1'e getirdiler.

Amerikan 'nde () konferanslarını lider bitiren takımlar Lakers ve , play-off'taki ilk galibiyetlerini alarak serilerinde 1-1 eşitlik sağladı. NBA play-off'ları 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Lakers, Anthony Davis'in 31 sayı, 11 ribauntla ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi ikinci maçında konferans 8'incisi 'ı 111-88 yendi.

Seriyi 1-1'e getiren Lakers'ta Davis'in yanı sıra Kentavious Caldwell-Pope 16, JR Smith 11, LeBron James ve JaVale McGee 10'ar sayı kaydetti.

Üçüncü çeyrekte parmağı çıkan ve oyuna devam edemeyen Damian Lillard, 18 sayıyla Trail Blazers'ın en skoreri oldu. Takımı adına CJ McCollum 13, Anfernee Simons ise 11 sayı buldu.

BUCKS İKİNCİ MAÇTA HATA YAPMADI

Doğu Konferansı'nı birinci bitiren Milwaukee Bucks, play-off'lara 8. sıradan kalan ile karşılaştığı ikinci maçı 111-96 kazandı.

Play-off ilk tur serisinde durumu 1-1 yapan Bucks adına Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 20 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Brook Lopez'in 20, Pat Connaughton'ın 15 sayı bulduğu Bucks'ta milli basketbolcu ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Magic'te Nikola Vucevic'in 32, Terrence Ross ve Evan Fournier'nin 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 111-88 (1-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-96 (1-1)

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 111-98 (2-0)

Indiana Pacers-Miami Heat: 100-109 (0-2)

  1. 21.08.2020
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