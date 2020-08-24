Dallas Mavericks son saniye basketiyle seriyi eşitledi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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son saniye basketiyle seriyi eşitledi

Dallas Mavericks son saniye basketiyle seriyi eşitledi

play-off'larında , LA Clippers'ı 135-133 yenerek seriyi eşitledi. 'a karşı 43 sayı, 17 ribaunt, 13 asist üreten , NBA play-off tarihinde 40 sayıyla 'triple double' yapan en genç oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi () play-off ilk turunda 'ı 135-133 yenen , seriyi 2-2'ye getirdi. NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Mavericks ile Clippers arasındaki eşleşmesinin 4. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Mavericks, 121-121'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi, Sloven oyuncusu 'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle 135-133 kazandı.

21 yaşındaki Doncic, NBA play-off tarihinde son saniye basketiyle maç kazandıran en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmayı 43 sayı, 17 ribaunt, 13 asistle tamamlayan Doncic ayrıca play-off tarihinde 40 sayıyla "triple double" yapan en genç oyuncu oldu. Clippers'ta Kawhi Lenaord'ın 32 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Lou Williams'ın 36 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

MITCHELL, MURRAY İLE GİRDİĞİ DÜELLOYU KAZANDI

Batı Konferansı ilk turundaki diğer mücadelede , 'ı 129-127 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı. Jazz'ın all-star oyuncusu Donovan Mitchell 51 sayı, 7 asist, Nuggets forması giyen Jamal Murray ise 50 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımlarını sırtladı.

Adeta düelloya dönüşen mücadele, iki rakip oyuncunun 45 sayıdan fazla skor ürettiği ilk NBA play-off maçı olarak tarihe geçti.

RAPTORS VE CELTICS TUR ATLADI

Son şampiyon , 'i 150-122, de Philadelphia 76ers'ı 110-106 yenerek serilerinde durumu 4-0 yaptılar ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldiler.

6 kişinin çift haneli skor ürettiği Raptors'ta oyuna sonradan dahil olan Norman Powell 29 sayı, 5 ribaunt ve Serge Ibaka 27 sayı, 15 ribauntla öne çıktı. Celtics'i ise galibiyete, 32 sayı kaydeden Kemba Walker ve 28 sayı, 15 ribauntla oynayan Jayson Tatum taşıdı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 135-133 (uzatmada) (2-2)

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 122-150 (0-4)

Utah Jazz-Denver Nuggets: 129-127 (3-1)

  1. 24.08.2020
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