NBA'de Lakers ve Bucks play-off'lara iyi başlayamadı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'de Lakers ve Bucks play-off'lara iyi başlayamadı!

NBA'de Lakers ve Bucks play-off'lara iyi başlayamadı!

'de konferanslarını lider tamamlayan LA Lakers ve , play-off'lara mağlubiyetle başladı. Lakers, Portland'a; Milwaukee ise Orlando'ya yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () konferanslarını lider bitiren takımlar Lakers ve , play-off'lara mağlubiyetle başladı. NBA play-off'ları, iki konferansta oynanan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda 8. sırayı alan Portland , play-off ilk turunda karşılaştığı konferans lideri Lakers'ı 100-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34, CJ McCollum 21, Jusuf Nurkic 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaunt, 16 asistle "triple double" performansı ve Anthony Davis'in 28 sayı, 11 ribauntluk katkısı Lakers'ın mağlubiyetini önleyemedi.

MAGIC BUCKS'I MAĞLUP ETTİ

Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren , konferans birincisi Milwaukee Bucks'ı 122-110 yendi. İlk tur serisinde 1-0 üstünlük yakalayan Magic'te Nikola Vucevic 35, Terrence Ross 18, Gary Clark ve Markelle Fultz 15'er sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu 'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede Bucks adına Giannis Antetokounmpo 31, George Hill 16, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)


  1. 19.08.2020
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