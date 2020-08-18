NBA'de play-off heyecanı başladı! İşte alınan sonuçlar - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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'de play-off heyecanı başladı! İşte alınan sonuçlar

NBA'de play-off heyecanı başladı! İşte alınan sonuçlar

'de play-off heyecanı 4 karşılaşma ile başladı. İlk turun dikkat çeken mücadelelerinde , 'ı 118-110 mağlup ederken, milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, 'e 109-101 yenildi.

İlk tur maçında milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, 'e 109-101 mağlup oldu ve seride 1-0 geriye düştü. Philadelphia'da Furkan 7 dakika sürede aldığı maçta 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 16 ribaund ile double double yaparken, Tobias Harris 15 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ile mücadele etti. Boston'da ise Jayson Tatum 32 sayı, 13 ribaund ve Jaylen Brown 29 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarında oldu.

DONCIC'İN 42 SAYISI DALLAS'A YETMEDİ
, play-off ilk tur mücadelesinde 'ı 118-110 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaund ve 27 sayı, 3 asist ile takımına katkıda bulundu. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 42 sayı, 9 asist ve 7 ribaundluk performansı yetmedi. Doncic ayrıca ilk play-off maçında 40 ve üzeri sayı atan ilk basketbolcu oldu.
'de günün toplu sonuçları:

BATI KONFERANSI
: 135 - : 125
Los Angeles Clippers: 118 - Dallas Mavericks: 110

DOĞU KONFERANSI
: 134 - : 110
Boston Celtics: 109 - Philadelphia 76ers: 101


  1. 18.08.2020
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