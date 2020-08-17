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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son bilet Blazers’ın

Son bilet Blazers’ın

play-in maçında 'i 126-122 yenen , 'nda play-off'lara yükselen son takım oldu.

play-in maçında 'i 126-122 yenen , 'nda play-off'lara yükselen son takım oldu. Konferans lideri ile eşleşen. Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 10 asist, Jusuf Nurkic de 22 sayı, 21 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza atarak zaferi getirdi.
  1. 17.8.2020
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