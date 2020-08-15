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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Nba’de play-in bugün başlıyor

Nba’de play-in bugün başlıyor

NBA'de 'nı 8. sırada tamamlayan ile 9. sırada bitiren arasındaki play-in maçı, bugün 21.30'da oynanacak.

NBA'de 'nı 8. sırada tamamlayan ile 9. sırada bitiren arasındaki play-in maçı, bugün 21.30'da oynanacak. Blazers kazanırsa, play-off'a doğrudan kalacak. Grizzlies'ın yenmesi halinde iki galibiyete ilk ulaşan taraf, play-off vizesi alan son takım olacak.

  1. 15.8.2020
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