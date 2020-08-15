615 bin dolar etti!
NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu. Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.
NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu. Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı. Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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