615 bin dolar etti!

NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu. Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı. Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.