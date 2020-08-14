Michael Jordan'ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler NBA Michael Jordan'ın ayakkabısına rekor ücret!

'ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı

Michael Jordan'ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı

'in efsane isimlerinden 'ın, 1985'te formasıyla 'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabısı açık artırmayla 615 bin dolardan satıldı.

Amerikan 'nin () efsane isimlerinden 'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu. Jordan'ın 1985'te formasıyla 'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie's isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.

ABD'li eski basketbolcunun smaç yaparken pota camını kırmasıyla hatırlanan maçta giydiği ayakkabısı, 615 bin dolara satıldı. Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.



  1. 14.08.2020
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