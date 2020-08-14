Zion Williamson LeBron James'in tahtına aday! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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'in tahtına aday!

Zion Williamson LeBron James'in tahtına aday!

'ta forma giyen , ilk sezonunda 22.5 sayı, 6.3 ribaunt ortalamaları yakalayarak 'in çaylak yılı istatistiklerini geride bıraktı.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) formasıyla adım atan , ilk sezonundaki istatistikleriyle dikkati çekti. Kolejde sergilediği performansla büyük ilgi uyandıran ve potansiyeline ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu olan 20 yaşındaki Williamson, NBA'e uyum sağlamayı başardı. Zion Williamson, Pelicans tarafından bir numaradan draft edildikten sonra güçlü fiziği, hızı ve pota altındaki etkili oyunu sayesinde NBA tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen 'in çaylak yılındakinden daha iyi istatistiklere imza attı.

ZION'DAN İLK SEZONUNDA 22.5 SAYI ORTALAMA

Zion Williamson, sağ dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle NBA kariyerine gecikmeli başladı. NBA'deki ilk maçına ocak ayında karşısında çıkan Williamson, 22 sayı ve 7 ribaunt üretti. 4'te 4 üç sayı isabetiyle oynayan genç basketbolcu, ilk maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

İlk sezonunda maç başına 27.8 dakika süre alan Williamson, 22.5 sayı, 6.3 ribaunt, 2.1 asist ortalamaları tutturdu. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.9 ile oynayan Williamson, genel isabet oranında ise yüzde 58.3 ortalama yakaladı.

NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu olmayı da başaran Williamson, Ja Morant () ve Kendrick Nunn () ile birlikte yılın çaylağı ödülünün adayları arasına girdi.

LEBRON JAMES'İN İLK SEZON ORTALAMALARINI GEÇTİ

Zion Williamson, NBA'in "kral" lakaplı basketbolcusu LeBron James'in çaylak yılı istatistiklerini geride bıraktı. James, 'taki ilk sezonu 2003-2004'te maç başına 20.9 sayı, 5.5 ribauntla oynadı. Williamson, iki istatistikte de James'i geçmeyi başardı.

Williamson, ilk sezonunu genel isabette yüzde 41.7, üç sayılık atışlarda yüzde 29 oranla tamamlayan James'e karşı bu alanlarda da üstünlük kurdu.

KARİYER SAYI REKORUNU LEBRON JAMES'E KARŞI ELDE ETTİ

Zion Williamson, kariyer sayı rekorunu LeBron James'in forma giydiği ile oynanan maçta kırdı. Mart ayında oynanan maçta LeBron James 34, Zion Williamson ise 35 sayıyla mücadele etti. Williamson, bu performansla kariyer sayı rekorunu kırmayı başardı.

GIANNIS VE HARDEN'IN İLK SEZONLARINA FARK ATTI

Williamson, son yıllarda NBA'in gözde isimlerinden Giannis Antetokounmpo ve James Harden'ın çaylak sezonu ortalamalarına fark attı. Zion Williamson'ın 22.5 sayı, 6.3 ribaunt ortalamalarına karşı ilk sezonlarında 'ta Antetokounmpo 6.8 sayı, 4.4 ribaunt, 'da Harden ise 9.9 sayı, 3.2 ribaunt ile oynadı.

KOBE BRYANT VE KEVIN DURANT'İ DE GEÇTİ

Zion Williamson, NBA'in en skorer isimleri arasında yer alan ve 'in ilk sezonlarındaki sayı ve ribaunt ortalamalarını da geçti. Çaylak sezonunda Seattle SuperSonics formasıyla Durant 20.3 sayı, 4.4 ribaunt, Los Angeles Lakers'ta Bryant ise 7.6 sayı, 1.9 ribaunt ortalamaları üretti.

  1. 14.08.2020
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