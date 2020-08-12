Ersan’ın 9 sayısı yetmedi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Ersan’ın 9 sayısı yetmedi

Ersan’ın 9 sayısı yetmedi

Ersan’ın 9 sayısı yetmedi

forması giyen , 114-106 yenildikleri 'a karşı 9 sayı, 7 ribauntla oynadı. Suns, 'ın 35 sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Thunder'ı 128-101 mağlup etti. Diğer sonuçlar şu şekilde: Jazz-Mavericks: 114-122, Heat-Pacers: 114-92, Lakers-Nuggets: 124-121.

Milwaukee Bucks forması giyen , 114-106 yenildikleri 'a karşı 9 sayı, 7 ribauntla oynadı. Suns, 'ın 35 sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Thunder'ı 128-101 mağlup etti. Diğer sonuçlar şu şekilde: Jazz-Mavericks: 114-122, Heat-Pacers: 114-92, Lakers-Nuggets: 124-121.

  1. 12.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersan’ın 9 sayısı yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA