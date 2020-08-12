Ersan’ın 9 sayısı yetmedi

Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 114-106 yenildikleri Toronto Raptors'a karşı 9 sayı, 7 ribauntla oynadı. Suns, Devin Booker'ın 35 sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Thunder'ı 128-101 mağlup etti. Diğer sonuçlar şu şekilde: Jazz-Mavericks: 114-122, Heat-Pacers: 114-92, LA Lakers-Nuggets: 124-121.