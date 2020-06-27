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27 Haziran 2020, Cumartesi
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‘Kobe çok erken gitti’

‘Kobe çok erken gitti’

Laker'ın efsanesi Shaquille O'Neal, helikopter kazasında hayatını kaybeden 'ı özlediğini söyledi.

Laker'ın efsanesi Shaquille O'Neal, helikopter kazasında hayatını kaybeden 'ı özlediğini söyledi. O'Neal, "Delikanlıyı özledim, eskiden ona böyle derdim. İsimlerimiz her zaman birbirine bağlı olacak. Kobe bizden çok erken çalındı" diye konuştu.
  1. 27.6.2020
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