Joakim Noah sezon sonuna kadar Los Angeles Clippers'ta
NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers, corona virüsü salgını öncesi 10 günlük anlaşma sağladığı tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ın kontratını sezon sonuna kadar uzattı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın ABD'li oyuncusu Noah'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığı duyuruldu. Noah'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle NBA askıya alınmadan 2 gün önce Clippers ile 10 günlük anlaşma sağladığı hatırlatıldı.
Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki basketbolcu, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçilmişti.
- 29.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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