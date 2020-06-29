Joakim Noah sezon sonuna kadar Los Angeles Clippers'ta - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Joakim Noah'ın sözleşmesi uzatıldı!

sezon sonuna kadar 'ta

Joakim Noah sezon sonuna kadar Los Angeles Clippers'ta

ekiplerinden , corona virüsü salgını öncesi 10 günlük anlaşma sağladığı tecrübeli pota altı oyuncusu 'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi , tecrübeli pota altı oyuncusu 'ın kontratını sezon sonuna kadar uzattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın ABD'li oyuncusu Noah'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığı duyuruldu. Noah'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle NBA askıya alınmadan 2 gün önce Clippers ile 10 günlük anlaşma sağladığı hatırlatıldı.

Daha önce , ve 'ta forma giyen 35 yaşındaki basketbolcu, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçilmişti.

  1. 29.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Joakim Noah sezon sonuna kadar Los Angeles Clippers'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA