Inter'in yedek kalecisi Tommaso Berni'nin inanılmaz istatistiği!
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in 3. kalecisi Tommaso Berni, sezon başından bu yana hiç oynamamasına rağmen ikinci kez gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyan devi Inter'e 2014 yılında Torino'dan transfer olan kaleci Tommaso Berni, kulüpte ilginç bir istatistiğe imzasını attı. 37 yaşındaki deneyimli isim, Milano temsilcisine transfer olduğu günden bu yana bir dakika bile süre almadı ancak, herkesi şaşırtmayı başardı.
Tecrübeli eldiven, Inter'in Parma ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 galip geldiği mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılırken, yine Inter'in bu sezon Cagliari ile karşılaştığı mücadelede de yedek kulübesinde kırmızı kart görmüştü.
Kulüpte bulunduğu 6 yıl boyunca hiç süre almayan ve ligdeki son maçına 2012 yılında Berni'nin iki kırmızı kartı İtalyan medyasında da gündem oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berni'nin yıllık ücreti ise 200 bin Euro...
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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