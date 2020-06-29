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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A İnanılmaz istatistik! Hiç oynamadan iki kırmızı kart gördü

Inter'in yedek kalecisi 'nin inanılmaz istatistiği!

Inter'in yedek kalecisi Tommaso Berni'nin inanılmaz istatistiği!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in 3. kalecisi , sezon başından bu yana hiç oynamamasına rağmen ikinci kez gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan devi Inter'e 2014 yılında Torino'dan olan kaleci , kulüpte ilginç bir istatistiğe imzasını attı. 37 yaşındaki deneyimli isim, Milano temsilcisine transfer olduğu günden bu yana bir dakika bile süre almadı ancak, herkesi şaşırtmayı başardı.

Tecrübeli eldiven, Inter'in Parma ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 galip geldiği mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılırken, yine Inter'in bu sezon Cagliari ile karşılaştığı mücadelede de yedek kulübesinde kırmızı kart görmüştü.

Kulüpte bulunduğu 6 yıl boyunca hiç süre almayan ve ligdeki son maçına 2012 yılında Berni'nin iki kırmızı kartı İtalyan medyasında da gündem oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berni'nin yıllık ücreti ise 200 bin Euro...

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  1. 29.06.2020
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