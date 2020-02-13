Lebron James'ten müthiş performans! Denver'ı tek başına devirdi
Amerikan basketbol ligi NBA'de nefes kesen bir karşılaşma oynanadı. Lebron James'in Triple-Double yaparak yıldızlaştığı müsabakada Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı uzatmalarda 120-116'lık skorla mağlup etti.
Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Lakers, uzatmalara giden karşılaşmadan 120-116'ık galibiyet ile ayrıldı.
Bu sonuçla beraber Batı Konferansının lideri olan Lakers, 41. galibiyetine imza atarken; ev sahibi ekip Denver Nuggets, 38 galibiyette kaldı.
Ev sahibi ekipte 32 sayı – 10 asistlik bir double – double'a imza atan Jamal Murray, takımı adına en skorer isim oldu. Murray'a 22 sayı – 11 ribaund – 6 asist ile Nikola Jokic eşlik etti.
Jeremi Grant'in 15, Gary Harris'in 13 sayılık performansları mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.
Konuk ekipte 32 sayı – 12 ribaund – 14 asistlik bir triple – double'a imza atan LeBron James, karşılaşmanın yıldızı oldu. 33 sayı – 10 ribaund ile double – double yapan Anthony Davis, galibiyette önemli rol oynadı.
Konuk ekipte Dwight Howard'ın 14 sayı – 11 ribaundluk double – double'ı ve Alex Caruso ile Avery Bradley'nin 10'ar sayılık katkıları ön plana çıkan diğer önemli performanslar oldu.
ÇEYREK SKORLARI:
1. çeyrek sonucu: 31-23
2. çeyrek sonucu: 55-61 (24-38)
3. çeyrek sonucu: 87 – 84 (32-23)
4. çeyrek sonucu: 111 – 111 (24-27)
uzatma sonucu: 116 – 120 (5-9)
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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