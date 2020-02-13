Lebron James'ten müthiş performans! Denver'ı tek başına devirdi | Son dakika NBA haberleri - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri Lebron James'ten müthiş performans! Denver'ı tek başına devirdi

'ten müthiş performans! Denver'ı tek başına devirdi

Lebron James'ten müthiş performans! Denver'ı tek başına devirdi

Amerikan basketbol ligi NBA'de nefes kesen bir karşılaşma oynanadı. 'in Triple-Double yaparak yıldızlaştığı müsabakada , 'ı uzatmalarda 120-116'lık skorla mağlup etti.

, 'ı konuk etti. Lakers, uzatmalara giden karşılaşmadan 120-116'ık galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Batı Konferansının lideri olan Lakers, 41. galibiyetine imza atarken; ev sahibi ekip Denver Nuggets, 38 galibiyette kaldı.

Ev sahibi ekipte 32 sayı – 10 asistlik bir double – double'a imza atan Jamal Murray, takımı adına en skorer isim oldu. Murray'a 22 sayı – 11 ribaund – 6 asist ile Nikola Jokic eşlik etti.

Jeremi Grant'in 15, Gary Harris'in 13 sayılık performansları mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.

Konuk ekipte 32 sayı – 12 ribaund – 14 asistlik bir triple – double'a imza atan , karşılaşmanın yıldızı oldu. 33 sayı – 10 ribaund ile double – double yapan Anthony Davis, galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte 'ın 14 sayı – 11 ribaundluk double – double'ı ve Alex Caruso ile Avery Bradley'nin 10'ar sayılık katkıları ön plana çıkan diğer önemli performanslar oldu.

ÇEYREK SKORLARI:

1. çeyrek sonucu: 31-23
2. çeyrek sonucu: 55-61 (24-38)
3. çeyrek sonucu: 87 – 84 (32-23)
4. çeyrek sonucu: 111 – 111 (24-27)
uzatma sonucu: 116 – 120 (5-9)

  1. 13.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lebron James'ten müthiş performans! Denver'ı tek başına devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN