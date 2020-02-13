Lebron James'ten müthiş performans! Denver'ı tek başına devirdi

Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Lakers, uzatmalara giden karşılaşmadan 120-116'ık galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Batı Konferansının lideri olan Lakers, 41. galibiyetine imza atarken; ev sahibi ekip Denver Nuggets, 38 galibiyette kaldı.

Ev sahibi ekipte 32 sayı – 10 asistlik bir double – double'a imza atan Jamal Murray, takımı adına en skorer isim oldu. Murray'a 22 sayı – 11 ribaund – 6 asist ile Nikola Jokic eşlik etti.

Jeremi Grant'in 15, Gary Harris'in 13 sayılık performansları mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.

Konuk ekipte 32 sayı – 12 ribaund – 14 asistlik bir triple – double'a imza atan LeBron James, karşılaşmanın yıldızı oldu. 33 sayı – 10 ribaund ile double – double yapan Anthony Davis, galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte Dwight Howard'ın 14 sayı – 11 ribaundluk double – double'ı ve Alex Caruso ile Avery Bradley'nin 10'ar sayılık katkıları ön plana çıkan diğer önemli performanslar oldu.

ÇEYREK SKORLARI:

1. çeyrek sonucu: 31-23

2. çeyrek sonucu: 55-61 (24-38)

3. çeyrek sonucu: 87 – 84 (32-23)

4. çeyrek sonucu: 111 – 111 (24-27)

uzatma sonucu: 116 – 120 (5-9)