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13 Şubat 2020, Perşembe
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All-Star'da Lillard'ın yerine Booker oynayacak

NBA All-Star'da Lillard'ın yerine Booker oynayacak

Amerikan 'nde () forması giyen , sakatlığı sebebiyle tarihlerinde Chicago'da düzenlenecek All-Star organizasyonunda yer alamayacak. All-Star maçı ve 3 sayı yarışmasından çekilen 29 yaşındaki oyun kurucunun yerine 'tan forma giyecek.

Sakatlığı nedeniyle Amerikan () All-Star maçı ve 3 sayı yarışması kadrosundan çıkarılan 'ın yerine oynayacak.

Kasığındaki sakatlık yüzünden tarihlerinde Chicago kentinde düzenlenecek NBA All-Star hafta sonu etkinliklerine katılamayacak Damian Lillard'ın () yerini alacak isim belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu sezon maç başına 26,4 sayı, 6,3 asist, 4,2 ribaunt üreten 'ın oyun kurucusu Devin Booker, kadroya dahil edildi.

Kariyerinde ilk kez all-star seçilen 23 yaşındaki basketbolcu, hem 69. NBA All-Star maçında LeBron'un takımında oynayacak hem de 3 sayı yarışmasına katılacak.

Öte yandan yükselen yıldızlar karşılaşmasında dünya karması forması giyecek Deandre Ayton (Phoenix Suns) da sakatlığı sebebiyle yerini Nicolo Melli'ye () bırakacak.

  1. 13.02.2020
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