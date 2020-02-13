NBA All-Star'da Lillard'ın yerine Booker oynayacak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers forması giyen Damian Lillard, sakatlığı sebebiyle 15-17 Şubat tarihlerinde Chicago'da düzenlenecek All-Star organizasyonunda yer alamayacak. All-Star maçı ve 3 sayı yarışmasından çekilen 29 yaşındaki oyun kurucunun yerine Phoenix Suns'tan Devin Booker forma giyecek.
Sakatlığı nedeniyle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı ve 3 sayı yarışması kadrosundan çıkarılan Damian Lillard'ın yerine Devin Booker oynayacak.
Kasığındaki sakatlık yüzünden 15-17 Şubat tarihlerinde Chicago kentinde düzenlenecek NBA All-Star hafta sonu etkinliklerine katılamayacak Damian Lillard'ın (Portland Trail Blazers) yerini alacak isim belli oldu.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu sezon maç başına 26,4 sayı, 6,3 asist, 4,2 ribaunt üreten Phoenix Suns'ın oyun kurucusu Devin Booker, kadroya dahil edildi.
Kariyerinde ilk kez all-star seçilen 23 yaşındaki basketbolcu, hem 69. NBA All-Star maçında LeBron'un takımında oynayacak hem de 3 sayı yarışmasına katılacak.
Öte yandan yükselen yıldızlar karşılaşmasında dünya karması forması giyecek Deandre Ayton (Phoenix Suns) da sakatlığı sebebiyle yerini Nicolo Melli'ye (New Orleans Pelicans) bırakacak.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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