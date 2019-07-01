NBA'de serbest oyuncuların yeni takımlarını belirleyeceği serbest transfer dönemi başlarken, merakla beklenen Kevin Durant'in yeni takımı da belli oldu.
Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Yıldız isim Nets'te Kyrie Irving'le birlikte forma giyecek.
NBA finallerinde Toronto Raptors karşısında 5. maça kadar forma giyemeyen, bu maçta parkeye çıktıktan sonra tekrar sakatlanan Durant'in aşil tendonunda ciddi bir problem olduğu belirtilmişti.
- 01.07.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kevin Durant Brooklyn Nets'te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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