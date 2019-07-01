Kevin Durant Brooklyn Nets'te! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'te!

Kevin Durant Brooklyn Nets'te!

'de serbest oyuncuların yeni takımlarını belirleyeceği serbest transfer dönemi başlarken, merakla beklenen 'in yeni takımı da belli oldu.

, ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Yıldız isim Nets'te 'le birlikte forma giyecek.

finallerinde karşısında 5. maça kadar forma giyemeyen, bu maçta parkeye çıktıktan sonra tekrar sakatlanan Durant'in aşil tendonunda ciddi bir problem olduğu belirtilmişti.

  1. 01.07.2019
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