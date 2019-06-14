Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi
NBA final serisinin 6. maçında sakatlanan Golden State Warriorslı Thompson'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson'ın, sol diz ön çapraz bağında yırtık meydana geldiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 114-110 kaybettikleri NBA final serisinin 6. maçında 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Thompson'ın, ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.
Son 5 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant de serinin 5. karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı.
Sağ baldırındaki zorlanma sebebiyle final serisinin ilk 4 maçını kaçıran Durant, 2. periyodun bitimine 9 dakika 46 saniye kala sakatlanarak oyuna devam edememiş ve 30 yaşındaki basketbolcunun sağ aşil tendonunun koptuğu duyurulmuştu.
- 14.06.2019
- Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
- Fatih Terim'den Diagne ve Belhanda kararı!
- Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi
- Galatasaray'da kayyum tehlikesi! "Su bile alamayacak"
- 3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri
Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.