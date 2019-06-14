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14 Haziran 2019, Cuma
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'ın sakatlığı ciddi

Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi

final serisinin 6. maçında sakatlanan Warriorslı Thompson'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Warriors forması giyen 'ın, sol diz ön çapraz bağında yırtık meydana geldiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 114-110 kaybettikleri NBA final serisinin 6. maçında 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Thompson'ın, ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Son 5 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors'ın yıldız oyuncusu de serinin 5. karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Sağ baldırındaki zorlanma sebebiyle final serisinin ilk 4 maçını kaçıran Durant, 2. periyodun bitimine 9 dakika 46 saniye kala sakatlanarak oyuna devam edememiş ve 30 yaşındaki basketbolcunun sağ aşil tendonunun koptuğu duyurulmuştu.

  1. 14.06.2019
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