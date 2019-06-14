Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson'ın, sol diz ön çapraz bağında yırtık meydana geldiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 114-110 kaybettikleri NBA final serisinin 6. maçında 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Thompson'ın, ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Son 5 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant de serinin 5. karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Sağ baldırındaki zorlanma sebebiyle final serisinin ilk 4 maçını kaçıran Durant, 2. periyodun bitimine 9 dakika 46 saniye kala sakatlanarak oyuna devam edememiş ve 30 yaşındaki basketbolcunun sağ aşil tendonunun koptuğu duyurulmuştu.



