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14 Haziran 2019, Cuma
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'de şampiyon

NBA'de şampiyon Toronto Raptors

Finalleri'nde 'ı 4-2 ile geçen , tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Toronto Raptors'ın yıldızı Kawhi Leonard, finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi () finalinde 'ı 114-110 yenen , seriyi 4-2 kazandı ve tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 3-2 geride olduğu final serisinin 6. maçında Toronto Raptors'ı ağırladı.

Raptors, soyunma odasına 60-57 üstünlükle gitti ancak Warriors, Klay Thompson'ın skorer oyunu sayesinde son 12 dakikaya 88-86 önde girdi.

Serinin 3. karşılaşmasında sakatlığı yüzünden oynayamayan Thompson, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.

Fred VanVleet'in kritik 3 sayılık basketleriyle oyunda kalan Raptors, sahadan 114-110 galip ayrıldı ve seriyi 4-2 kazandı. Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu.

Raptors'ta Kyle Lowry 26 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Pascal Siakam da 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kawhi Leonard ve Fred VanVleet ise 22'şer sayı kaydetti.

Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, Andre Iguodala 22 sayı ve Draymond Green 11 sayı, 19 ribaunt, 13 asist üretti.

Leonard ikinci kez en değerli oyuncu

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 28,5 sayı, 9,8 ribaunt, 4,2 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı 2019 NBA finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İlk şampiyonluğunu yaşadığı 2014'te San Antonio Spurs formasıyla ödülü alan 27 yaşındaki basketbolcu, Kerim Abdülcabbar (Milwaukee Bucks/Los Angeles Lakers) ve LeBron James'ten (Miami Heat/Cleveland Cavaliers) sonra farklı takımlarda finaller MVP'si seçilen üçüncü oyuncu oldu.

Play-off'ları 732 sayıyla bitiren Leonard, 1992 sezonunda 759 sayı atan Michael Jordan ve 2018'de 748 sayı kaydeden LeBron James'in ardından play-off tarihinin üçüncü en skorer performansına imza attı.


  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 09:15
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