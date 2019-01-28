Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı

Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı

Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 104-101 kazandıkları maçında 17 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Ligin son sırasındaki , konuk olduğu 'u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı.

Cavaliers'ta 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Doncic'in gayreti Mavericks'e yetmedi
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren , deplasmanda oynadığı maçını 123-120 kazandı.

Raptors'ı galibiyete, 33 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Kyle Lowry taşıdı

Mavericks'in 19 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Doncic, NBA tarihinde 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Sonuçlar
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104

Clippers-Sacramento Kings: 122-108

Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123

Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119

Knicks-Miami Heat: 97-106

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102

  1. 28.1.2019 11:45
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