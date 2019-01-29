Dünya'nın sporu! (28.01.19)
29 Ocak 2019, Salı
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Dünya'nın sporu! (28.01.19)

Dünya'nın sporu! (28.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

EVERTON CENK'İ GÖZDEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'tan Everton'a transfer olan , gözden çıkarıldı. İngiliz ekibinin 27 milyon pound'a imza attırdığı milli futbolcuyu satmaya hazır olduğu iddia edildi. , Everton'ın golcü oyuncu için 20 milyon pound'luk teklif gelmesi halinde transferine izin vereceğini ileri sürdü.


CEDİ OSMAN BOŞ GEÇMİYOR

NBA'de formaSI giyen milli basketbolcu , 'u 104-101 yendikleri maçta 17 sayı üretirken, 7 de ribaunt aldı.

INTER'DE GÜNDEM MESUT

'de şans bulamayan için İnter devreye girdi. Daily Star, İtalyan ekibinin yıldız ismi kiralamak istediğini ancak 16.8 milyon euro ücretinin yarısını Arsenal'in ödemesini talep ettiğini yazdı.

EFELER GERİ SAYIMDA

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın maç programı belli oldu. 12-18 Eylül'de Slovenya'da yapılacak turnuvada C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar sırasıyla Rusya, Makedonya, Slovenya, Belarus ve Finlandiya ile karşılaşacak.

MİKDAT'TAN YENİ REKOR


Slovakya'da gerçekleştirilen Elan Salon Yarışları'nda piste çıkan Mikdat Sevler, tarihe geçti. 60 metre engellide koşan milli atlet, 7.90'lık derecesiyle Batuhan Buğra Eruygun'a ait olan 7.91'i geride bıraktı.

  1. 29.1.2019
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