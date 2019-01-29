Dünya'nın sporu! (28.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
EVERTON CENK'İ GÖZDEN ÇIKARDI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, gözden çıkarıldı. İngiliz ekibinin 27 milyon pound'a imza attırdığı milli futbolcuyu satmaya hazır olduğu iddia edildi. Daily Mail, Everton'ın golcü oyuncu için 20 milyon pound'luk teklif gelmesi halinde transferine izin vereceğini ileri sürdü.
CEDİ OSMAN BOŞ GEÇMİYOR
NBA'de Cleveland Cavaliers formaSI giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Chicago Bulls'u 104-101 yendikleri maçta 17 sayı üretirken, 7 de ribaunt aldı.
INTER'DE GÜNDEM MESUT
Arsenal'de şans bulamayan Mesut Özil için İnter devreye girdi. Daily Star, İtalyan ekibinin yıldız ismi kiralamak istediğini ancak 16.8 milyon euro ücretinin yarısını Arsenal'in ödemesini talep ettiğini yazdı.
EFELER GERİ SAYIMDA
2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın maç programı belli oldu. 12-18 Eylül'de Slovenya'da yapılacak turnuvada C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar sırasıyla Rusya, Makedonya, Slovenya, Belarus ve Finlandiya ile karşılaşacak.
MİKDAT'TAN YENİ REKOR
Slovakya'da gerçekleştirilen Elan Salon Yarışları'nda piste çıkan Mikdat Sevler, tarihe geçti. 60 metre engellide koşan milli atlet, 7.90'lık derecesiyle Batuhan Buğra Eruygun'a ait olan 7.91'i geride bıraktı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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