Atletico Madrid Morata'yı kiraladı
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Morata'yı kiraladı

Atletico Madrid Morata'yı kiraladı

'den kiralanan İspanyol futbolcu ile 18 aylık sözleşme imzalandı.

'nın Kulübü, 'nin takımında forma giyen İspanyol futbolcu 'yı, 18 aylığına kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea ile varılan anlaşma sonrasında doktor kontrolünden geçen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Morata ile 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Morata'nın yarın yeni takımında antrenmana çıkacağı bildirildi.

Morata, 2010-2014 yıllarında 'de forma giydikten sonra 2014-2016 yıllarında İtalya'nın takımında oynadı. Daha sonra tekrar Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de de Chelsea'ye transfer olmuştu. İspanyol futbolcu bu sezon Chelsea'nin ligde 10 maçında forma giyip 5 gol attı.

  1. 28.1.2019 20:38
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