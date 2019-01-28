İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final
28 Ocak 2019, Pazartesi
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'nda erken final

İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final

'nda 5. tur eşleşmeleri belirlendi.

İngiltere Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupada geçen yılın finalistleri Chelsea ile , 5. turda eşleşti.

'in son şampiyonu Manchester City'nin rakibi ise Middlesbrough ile Newport County arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Karşılaşmaların 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanacağı 5. turda eşleşmeler şöyle:

Bristol City - Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers

Wimbledon - Millwall

Doncaster Rovers - Crystal Palace

Middlesbrough / Newport County - Manchester City

Chelsea - Manchester United

Swansea City - Barnet / Brentford

Portsmouth / - Watford

Brighton & Hove Albion / West Bromwich Albion - Derby County

  1. 28.1.2019 23:54
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