İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final
İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belirlendi.
Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin rakibi ise Middlesbrough ile Newport County arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
Karşılaşmaların 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanacağı 5. turda eşleşmeler şöyle:
Bristol City - Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers
Wimbledon - Millwall
Doncaster Rovers - Crystal Palace
Middlesbrough / Newport County - Manchester City
Chelsea - Manchester United
Swansea City - Barnet / Brentford
Portsmouth / Queens Park Rangers - Watford
Brighton & Hove Albion / West Bromwich Albion - Derby County
- 28.1.2019 23:54
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.