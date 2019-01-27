Kerr'den tarihe geçen 300. galibiyet
27 Ocak 2019, Pazar
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Kerr'den tarihe geçen 300. galibiyet

Kerr'den tarihe geçen 300. galibiyet

'i 115-111 yenen 'ı çalıştıran , lig tarihinde 300 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör oldu. Steve Kerr, 377 maçta 300 galibiyet elde ederek bu sayıya 416 karşılaşmada ulaşan 'nin rekorunu kırdı.

'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri , 'i deplasmanda 115-111 yenerek art arda 10. galibiyetini elde etti.

2014-2015 sezonunun başından bu yana Warriors'ın başantrenörlüğünü yapan , 300 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör olarak NBA tarihine geçti. Kerr, 377 maçta 300 galibiyet alarak bu sayıya 416 karşılaşmada ulaşan 'nin rekorunu kırdı.

Warriors'ı galibiyete, 33 sayı, 9 ribauntla oynayan , 24 sayı atan ve 21 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.

Celtics'te 'in 32 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Al Horford'ın 22 sayı, 13 ribaunt ve Jayson Tatum'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Milli basketbolcu Furkan Forkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda 126-110 yenildiği maçını, 7 sayıyla tamamladı.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 114-126

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 106-103

Boston Celtics-Golden State Warriors: 111-115

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 126-110

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 120-111

  1. 27.1.2019 10:05
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