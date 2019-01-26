Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'dan yeni kariyer rekoru

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

NBA'de forması giyen , potasına 29 sayı göndererek kariyer rekoru kırdı. , sahasında 'ı 108-99 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. takımları arasındaki mücadelede , deplasmanda ligin son sırasındaki 'ı 100-94 mağlup etti.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan , Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı.

Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

Milwaukee Bucks, seriyi 6 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri , son çeyrekte ortaya koyduğu performansla 'ı 108-99 yenerken üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Malcolm Brogdon'un 19, Eric Bledsoe'nun 18 sayıyla oynadığı maçta 9 dakika süre alan milli basketbolcu , 2 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Hornets'ta Nicolas Batum 19, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 16'şar sayılık performans sergiledi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Washington Wizards: 91-95

Brooklyn Nets-New York Knicks: 109-99

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 94-100

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 101-106

Houston Rockets-Toronto Raptors: 121-119

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 96-99

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 106-101

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 108-99

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 132-95

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 106-102

  1. 26.1.2019 09:59
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