NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi
25 Ocak 2019, Cuma
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All-Star'da ilk 5'ler belirlendi

NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi

68. All-Star maçında Doğu ve Batı Konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belirlendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. All-Star maçında takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular belli oldu.

NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan 'ın yıldızı , 'nın, 'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu ise 'nın kaptanlığını yapacak.

Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra , (Golden State Warriors), () ve 'dan () oluştu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra (), Kemba Walker (), Kawhi Leonard () ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.

  1. 25.1.2019 11:08
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