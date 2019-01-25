Golden State Warriors, galibiyet serisini 9 maça çıkardı
NBA’de Golden State Warriors, Washington Wizards’ı 126-118'lik skorla mağlup ederek, üst üste 9. galibiyetini aldı.
NBA'de gece oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Oklahoma City Thunder: 122 - New Orleans Pelicans: 116
Washington Wizards: 118 - Golden State Warriors: 126
Phoenix Suns: 106 - Portland Trail Blazers: 120
Los Angeles Lakers: 105 - Minnesota Timberwolves: 120
- 25.1.2019 11:00
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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