Golden State Warriors, galibiyet serisini 9 maça çıkardı
25 Ocak 2019, Cuma
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, galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Golden State Warriors, galibiyet serisini 9 maça çıkardı

’de , ’ı 126-118'lik skorla mağlup ederek, üst üste 9. galibiyetini aldı.

takımlarından , deplasmanda gülen taraf oldu. Son şampiyon Warriors, karşısında 118-126'lık skorla galibiyet sevincini yaşadı. Alınan bu sonuçla Warriors, üst üste 9. galibiyetine imza atmış oldu. Galibiyete , kaydettiği 38 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile önemli katkı sağlarken, ev sahibi ekip Wizards'ta ise Bradley Beal, 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

NBA'de gece oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
: 122 - : 116
Washington Wizards: 118 - Golden State Warriors: 126
: 106 - : 120
: 105 - : 120
  1. 25.1.2019 11:00
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