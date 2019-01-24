James Harden'dan hem kişisel hem kulüp rekoru
NBA'de Houston Rockets'ın deplasmanda New York Knicks'i mağlup ettiği maçta James Harden attığı 61 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Harden ayrıca Houston'da bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.
James Harden ayrıca, NBA efsanesi Kobe Branyt ile birlikte Madison Square Garden'da en çok sayı atan rakip oyuncu unvanını da aldı.
- 24.1.2019 10:49
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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