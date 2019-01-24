James Harden'dan hem kişisel hem kulüp rekoru
24 Ocak 2019, Perşembe
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'dan hem kişisel hem kulüp rekoru

James Harden'dan hem kişisel hem kulüp rekoru

'de 'ın deplasmanda 'i mağlup ettiği maçta attığı 61 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Harden ayrıca Houston'da bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.

'de , 'da karşı karşıya geldiği 'i 114-110 mağlup etti. Rockets'ta müsabakada gösterdiği performansla birçok rekor kırdı. Harden mücadeleyi 61 sayı, 15 ribaund, 5 top çalma ve 4 asist ile oynadı. 29 yaşındaki basketbolcu attığı 61 sayı ile NBA'de kariyer rekorunu kırdı. Yıldız basketbolcu Houston Rockets tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu oldu.
James Harden ayrıca, NBA efsanesi Kobe Branyt ile birlikte Madison Square Garden'da en çok sayı atan rakip oyuncu unvanını da aldı.
  1. 24.1.2019 10:49
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