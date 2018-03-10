Durant şov yaptı

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde Golden State Warriors, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 110- 107 yenerek galibiyet serisini 7'ye çıkardı. Sezonun 51'inci galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesini sürdüren Warriors'ta all-star Kevin Durant 37 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla alkışlandı. McGee ve Klay Thompson 13'er sayı atarken, Draymond Green ise 11 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

MİAMİ HEAT FARKLI YENDİ

Miami Heat, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 108-99 mağlup etti. Sezonun 35'inci galibiyetini elde eden Heat'te Hassan Whiteside 26 sayı ve 8 ribaunt, Wade 16 sayı ve 6 ribaunt, Richardson ise 13 sayıyla maçı tamamladı. Sixers'ın sezonun 29'uncu mağlubiyetini aldığı maçta Saric 20 sayı ve 10 ribaunt, Embiid 17 sayı ve 7 ribaunt, Redick 18 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süren alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.