Miami, Nets’i yaktı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
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    , ’i yaktı

    <a href="/index/miami?id=253749b9-cb4a-4b0f-86a8-454cb0904bde" class="" rel="tag">Miami</a>, <a href="/index/nets?id=bfead689-92f1-48d9-8d0a-7d594d7cf5a1" class="" rel="tag">Nets</a>’i yaktı
    NBA'de oynanan maçlarda şu sonuçlar alında: C. Hornets-Brooklyn : 111-125, Heat-Philadelphia 76ers: 108-99, Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-117, - : 115-87, Golden State Warriors- : 110-107.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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