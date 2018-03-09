Warriors, Durant ile kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 110-107 mağlup etti.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Golden State Warriors, özellikle son çeyrekteki etkili performansının yardımıyla Oracle Arena'da ağırladığı San Antonio Spurs'ü 110-107 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Sezonun 51'inci galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesini sürdüren Warriors'ta all-star Kevin Durant 37 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. JaVale McGee ve Klay Thompson 13'er sayı atarken, Draymond Green ise 11 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Stephen Curry ise ilk periyotun başlarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu sezon 28'inci kez kaybeden Spurs'te LaMarcus Aldridge 30 sayı ve 17 ribaunt, Kyle Anderson 12 sayı ve 11 ribauntla double-double yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.
- Ersan'ın performansı yetmedi
Play-off'a kalma mücadelesi veren Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Miami Heat, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 108-99 mağlup etti.
Sezonun 35'inci galibiyetini elde eden Heat'te Hassan Whiteside 26 sayı ve 8 ribaunt, Dwyane Wade 16 sayı ve 6 ribaunt, Josh Richardson ise 13 sayıyla maçı tamamladı.
Sixers'ın sezonun 29'uncu mağlubiyetini aldığı karşılaşmada Dario Saric 20 sayı ve 10 ribaunt, Joel Embiid 17 sayı ve 7 ribaunt, JJ Redick 18 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süren alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.
- Thunder'ı Westbrook ile George taşıdı
Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Oklahoma City Thunder, baştan sona üstün götürdüğü maçta Phoenix Suns'ı 115-87 yendi.
Bu sezon 38'inci kez kazanan Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 27 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Paul George 21 sayı, Steven Adams 16 sayı ve 12 ribaunt, Corey Brewer 17 sayı üretti.
Üst üste 4'üncü kez kaybeden Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı ve 6 ribauntluk performansı, galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-125
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 108-99
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-117
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 115-87
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 110-107
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:44
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Valbuena'ya ABD'den teklif
Toplam 8
Yorum
birisi hemen yollansın oyuncu üst düzey değil
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Yüzleşme
Toplam 8
Yorum
halo valbuena 33 yaşında bile bile aldınız bu yaşta ne defansı yapacak adam..bırakın serbest oynasın daha faydalı olur..
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Malatya tehlikeli
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası Malatya tehlikeli, Akhisar tehlikeli, Gençlerbirliği tehlikeli. Vah FB vah. Sen ne hallere düştün... Büyük takımken sıradan takım oldun.
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