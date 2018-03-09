Warriors, Durant ile kazandı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Warriors, Durant ile kazandı

    Warriors, Durant ile kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği 'ü 110-107 mağlup etti.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Golden State Warriors, özellikle son çeyrekteki etkili performansının yardımıyla Oracle Arena'da ağırladığı 'ü 110-107 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

    Sezonun 51'inci galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesini sürdüren Warriors'ta all-star 37 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. JaVale McGee ve Klay Thompson 13'er sayı atarken, Draymond Green ise 11 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. ise ilk periyotun başlarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Bu sezon 28'inci kez kaybeden Spurs'te LaMarcus Aldridge 30 sayı ve 17 ribaunt, Kyle Anderson 12 sayı ve 11 ribauntla double-double yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

    - Ersan'ın performansı yetmedi
    Play-off'a kalma mücadelesi veren Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında , konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 108-99 mağlup etti.

    Sezonun 35'inci galibiyetini elde eden Heat'te Hassan Whiteside 26 sayı ve 8 ribaunt, 16 sayı ve 6 ribaunt, Josh Richardson ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

    Sixers'ın sezonun 29'uncu mağlubiyetini aldığı karşılaşmada Dario Saric 20 sayı ve 10 ribaunt, Joel Embiid 17 sayı ve 7 ribaunt, JJ Redick 18 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süren alan milli basketbolcu ise 5 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

    - Thunder'ı Westbrook ile George taşıdı
    Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Thunder, baştan sona üstün götürdüğü maçta 'ı 115-87 yendi.

    Bu sezon 38'inci kez kazanan Thunder'ın all-star oyuncusu 27 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, 21 sayı, Steven Adams 16 sayı ve 12 ribaunt, Corey Brewer 17 sayı üretti.

    Üst üste 4'üncü kez kaybeden Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı ve 6 ribauntluk performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-125

    Miami Heat-Philadelphia 76ers: 108-99

    Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-117

    Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 115-87

    Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 110-107

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:44
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