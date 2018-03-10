Thunder: 115 P. Suns: 87
Oklahoma City Thunder, baştan sona üstün götürdüğü maçta Phoenix Suns'ı 115-87 yendi. Bu sezon 38'inci kez kazanan Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 27 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Paul George 21 sayı, Steven Adams 16 sayı ve 12 ribaunt, Corey Brewer 17 sayı üretti. Üst üste 4'üncü kez kaybeden Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı ve 6 ribauntluk performansı, galibiyet için yeterli olmadı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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