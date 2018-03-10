Thunder: 115 P. Suns: 87 – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Thunder: 115 P. Suns: 87

    Thunder: 115 P. Suns: 87
    , baştan sona üstün götürdüğü maçta 'ı 115-87 yendi. Bu sezon 38'inci kez kazanan Thunder'ın all-star oyuncusu 27 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, 21 sayı, Steven Adams 16 sayı ve 12 ribaunt, Corey Brewer 17 sayı üretti. Üst üste 4'üncü kez kaybeden Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı ve 6 ribauntluk performansı, galibiyet için yeterli olmadı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Thunder: 115 P. Suns: 87 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN