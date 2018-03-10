Curry'den Messi açıklaması
NBA'de Golden State Warriors forması giyen Curry, Messi ile ortak yönlerinin yenilikçi ve bir sonraki nesli etkilemeleri olduğunu söyledi.
29 yaşındaki basketbolcu Minnesota maçı öncesi yaptığı açıklamada, Barcelonalı dünya yıldızı Lionel Messi ile ilgili, "Onun yaptığı işte zekası ve yeteneği büyük önem taşıyor. Messi ile ortak noktamız spora getirdiğimiz yenilikçilik ve bir sonraki nesli kendilerini zorlama konusunda etkilemek" ifadelerini kullandı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:47
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
macckollikk Evet aynen öyle bilerek kart gördü.
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 4
Yorum
muhittin Algı yapmayın...Fenerbahçe ile ligde maçımız kalmadı,bu yüzden direkt rakibimiz değil diyor...gs ve başakşehir ile oynayacağız yener üstüne
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
muhittin Emre kendine zorla sarı göstertti,öteki çift sarı...sol bek adamın ayağının üstüne bastı,direk kırmızı ama sarı bile yok..kendinizi avutun.
Curry'den Messi açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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