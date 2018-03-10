Curry'den Messi açıklaması

29 yaşındaki basketbolcu Minnesota maçı öncesi yaptığı açıklamada, Barcelonalı dünya yıldızı Lionel Messi ile ilgili, "Onun yaptığı işte zekası ve yeteneği büyük önem taşıyor. Messi ile ortak noktamız spora getirdiğimiz yenilikçilik ve bir sonraki nesli kendilerini zorlama konusunda etkilemek" ifadelerini kullandı.