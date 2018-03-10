Curry'den Messi açıklaması – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'den Messi açıklaması

    Curry'den Messi açıklaması

    'de Golden State Warriors forması giyen , Messi ile ortak yönlerinin yenilikçi ve bir sonraki nesli etkilemeleri olduğunu söyledi.

    29 yaşındaki basketbolcu Minnesota maçı öncesi yaptığı açıklamada, Barcelonalı dünya yıldızı ile ilgili, "Onun yaptığı işte zekası ve yeteneği büyük önem taşıyor. Messi ile ortak noktamız spora getirdiğimiz yenilikçilik ve bir sonraki nesli kendilerini zorlama konusunda etkilemek" ifadelerini kullandı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:47
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