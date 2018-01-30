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    30 Ocak 2018, Salı
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    Ersanlı Hawks, Timberwolves'u geçti

    Ersanlı Hawks, Timberwolves'u geçti

    Amerikan 'nde (NBA) milli oyuncu 'nın forma giydiği , sahasında 'u 105-100 yendi.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Hawks'ın Philips Arena'da Timberwolves'u 105-100 yendiği karşılaşmada 30 dakika süre alan , 10 sayı, 4 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokla oynadı.

    Sezonun 15. galibiyetini alan Hawks'ta Dennis Schröder 18 sayı, 11 asist, Kent Bazemore 22 sayıyla mücadele etti.

    Timberwolves'ta Jimmy Butler'ın 24, 'in 18 ve Taj Gibson'ın 17 sayısı sezonun 21. mağlubiyetini engelleyemedi.

    Celtics, Nuggets deplasmanında galip
    Doğu Konferansı lideri , Pepsi Center'da konuk olduğu 'ı 111-110'luk skorla geçti.

    Bu sezon 36. galibiyetini elde eden Celtics'te 27, Jayson Tatum 20, Marcus Morris 14 sayı attı.

    Nuggets'ta Nikola Jokic'in 24 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Will Barton'ın 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı sezonun 24. yenilgisini önleyemedi.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.


    Sonuçlar
    Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 105-96

    -: 105-100

    Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 120-109

    Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 107-95

    Dallas Mavericks-Miami Heat: 88-95

    Denver Nuggets-Boston Celtics: 110-111

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:23
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