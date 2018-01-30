Ersanlı Hawks, Timberwolves'u geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Minnesota Timberwolves'u 105-100 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Hawks'ın Philips Arena'da Timberwolves'u 105-100 yendiği karşılaşmada 30 dakika süre alan Ersan İlyasova, 10 sayı, 4 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokla oynadı.
Sezonun 15. galibiyetini alan Hawks'ta Dennis Schröder 18 sayı, 11 asist, Kent Bazemore 22 sayıyla mücadele etti.
Timberwolves'ta Jimmy Butler'ın 24, Andrew Wiggins'in 18 ve Taj Gibson'ın 17 sayısı sezonun 21. mağlubiyetini engelleyemedi.
Celtics, Nuggets deplasmanında galip
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Pepsi Center'da konuk olduğu Denver Nuggets'ı 111-110'luk skorla geçti.
Bu sezon 36. galibiyetini elde eden Celtics'te Kyrie Irving 27, Jayson Tatum 20, Marcus Morris 14 sayı attı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 24 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Will Barton'ın 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı sezonun 24. yenilgisini önleyemedi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 105-96
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 105-100
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 120-109
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 107-95
Dallas Mavericks-Miami Heat: 88-95
Denver Nuggets-Boston Celtics: 110-111
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:23
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Sosa’ya tam destek
Toplam 2
Yorum
bjk ah Sosa ah beşiktaşta efsane olacaktın efsane..
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‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI DEMİŞTİM FENERİ İLERLEYEN HAFTALARDA İNCE İNCE DOĞRAYACAKLAR DİYE LİGİN TADI GELSİN DİYE YAPILAN ŞEYLER SUNİ ŞAMPİYON BELLİ BEYLER
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Ndiaye'de son dakika gelişmesi
Toplam 1
Yorum
GS li KAP'a bile açıklanmayan 4,5 milyon euro pis kokuyor
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