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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cavaliers, Pistons'ı son çeyrekte devirdi

    Cavaliers, Pistons'ı son çeyrekte devirdi

    Amerikan 'nde (NBA) , sahasında 'ı 121-104 yendi.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Pistons'ı son çeyrekteki etkili oyunuyla 121-104 mağlup ederek 18 Aralık'tan bu yana ilk kez üst üste maç kazanma başarısı gösterdi.

    Sezonun 29. galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James, 25 sayı, 14 asist, 8 ribauntla oynadı. 'ın 20 sayı, 11 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda JR Smith 15, Isaiah Thomas 14 sayı buldu.

    Art arda 8. olmak üzere 26. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Anthony Tolliver ve Tobias Harris 20'şer, Andre Drummond 17 sayı attı.

    'tan 4 sayı, 3 ribaunt
    , Smoothie King Center'da milli basketbolcu Ömer Aşık'ın forma giydiği 'a konuk olduğu maçı 112-103 kazandı.

    Bu sezon 25. galibiyetini elde eden Clippers'ta Blake Griffin 27 sayı, 12 ribaunt, 7 asistlik performans ortaya koydu. DeAndre Jordan'ın 12 sayı, 19 ribauntla mücadele ettiği konuk ekipte Lou Williams 22, Tyrone Wallace 19 sayı üretti.

    Dört maç sonra kaybederek sezonun 22. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Anthony Davis, 25 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Jrue Holiday 20 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadı. Ömer Aşık ise 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 96-110

    Houston Rockets-Phoenix Suns: 113-102

    New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 103-112

    -: 121-104

    Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 123-111

    Thunder-Philadelphia 76ers: 122-112

    San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 113-98

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:05
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