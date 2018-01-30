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    30 Ocak 2018, Salı
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    'de dev takas!

    NBA'de dev takas!

    Amerikan () ekiplerinden , 'tan 'li oyuncu Blake Griffin'i takasla kadrosuna kattı.

    Pistons Kulübünden yapılan açıklamada, Griffin'in takası karşılığında 'a Tobias Harris, Avery Bradley ve Boban Marjanovic'in gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Clippers'ın ayrıca Detroit'ten draft hakkı aldığı, Los Angeles ekibinden Brice Johnson ve Willie Reed'in ise Pistons'a katıldığı kaydedildi.

    Los Angeles Clippers tarafından 2009 yılında birinci sıradan draft edilen 28 yaşındaki Griffin, kariyerinde 5 kez all-star seçildi. 2011'de yılın çaylağı olan 'li basketbolcu, aynı sene smaç yarışmasını kazandı.

    Griffin, bu sezon 33 maçta 22,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,4 asist ortalamasıyla oynadı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:22
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