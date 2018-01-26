CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'tan 46 sayı

    Russell Westbrook'tan 46 sayı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'un üstün performansının yardımıyla konuk ettiği 'ı 121-112 mağlup etti.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi , çekişmeli geçen mücadelenin ardından Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı 'ı 121-112'lik skorla geçti.

    Sezonun 28'inci, üst üste ise 6'ncı galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 46 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyette başrolü oynarken, bu sezonun en skorer istatistiğini yakaladı. 18 sayı, 4 asist ve 4 top çalma, Steven Adams 12 sayı ve 10 ribaunt, 13 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyete destek verdi.

    Bu sezon 22'nci kez kaybeden Wizards'ta Bradley Beal 41 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, John Wall 21 sayı ve 12 asist, Markieff Morris ise 20 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

    - Warriors yıldızlarıyla kazandı

    Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı 'u 126-113 yenerek sezonun 39'uncu galibiyetini aldı.

    Warriors'ta 28 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerinin 10'uncu "triple-double"ını yaptı. Klay Thompson ve ise 25'er sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

    Sezonun 20'nci mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Taj Gibson 12 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, 21, Jeff Teague 17 sayı kaydetti.

    - Çekişmeli maç Kings'in

    Günün bir diğer mücadelesinde , son saniyelerde De'Aaron Fox'un basketinin yardımıyla deplasmanda 'i 89-88 mağlup etti.

    Sezonun 15'inci galibiyetini alan Kings'te Buddy Hield 24, Fox 14, 11 sayı kaydederken, Zach Randolph ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

    Bu sezon 21'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 23, Wayne Ellington 20, Justise Winslow 11 sayıyla maçı tamamladı.

    - Nuggets zorlanmadı

    ise konuk ettiği 'i 130-118'lik skorla geçti.

    7 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Nuggets'ta Garry Harris 23 sayı ile takımının en skoreri oldu. Trey Lyles 21 sayı, Nikola Jokic 18 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt ile takımına sezonun 25'inci galibiyetini getirdi.

    Knicks'te Kristaps Porzingis ve Michael Beasley 21'er sayı, Trey Burke da 18 sayı ve 11 asistle oynadı.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Russell Westbrook'tan 46 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN