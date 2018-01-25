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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Ömer'li Pelicans deplasmanda galip

    Ömer'li Pelicans deplasmanda galip

    , Spectrum Center'da karşı karşıya geldiği 'i 101-96’lik skorla mağlup etti. Pelicans'ta oynayan milli basketbolcu , 4 dakika 12 saniye süre aldığı maçta sayı üretemezken, 2 ribaund ile maçı tamamladı.

    NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. , deplasmanda karşılaştığı 'i 101-96 mağlup etti. Pelicans'ta milli basketbolcu 4 dakika 12 saniye süre aldığı maçta sayı üretemezken, 2 ribaund ile oynadı. Jrue Holiday 19 sayı, 5 ribaund ve Anthony Davis 19 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Hornets'ta ise Dwighr Howard 22 sayı, 16 ribaund, Kemba Walker 20 sayı, 7 asistle takımın katkıda bulundu.

    Ersan'lı Atlanta mağlup
    , Philips Arena'da oynadığı 'ı 108-93 mağlup etti. Atlanta'da forma giyen milli oyuncu , 10 dakika 53 saniye süre aldığı müsabakada 3 ribaund ile oynadı. Toronto'da Fren Van Cleet 19 sayı, 7 ribaund ve Jonas Valanciunas 16 sayı, 13 ribaund ile maçı tamamladı. Atlanta ise Dennis Schroder 20 sayı, 8 ribaund ve John Collins 13 sayı, 16 ribadunla takımına katkıda bulundu.

    Houston deplasmanda galip
    , American Airlines Center'da oynadığı 'ı 104-97'lik skorla yendi. Houston'da James Harden 25 sayı, 13 asist ve Ariza 23 sayı, 4 ribaund ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu. Dallas'ta ise Wesley Matthews 29 sayı, 5 asist ile müsabakayı tamamladı.

    Boston'ı Irving ve Tatum taşıdı
    , 'da karşı karşıya geldiğini 'ı 113-102 mağlup etti. Boston'da 20 sayı, 8 ribaund ve Jayson Tatum 18 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Clippers'ta ise Blake Griffin 23 sayı, 5 sayı ve Lou Williams 20 sayı, 7 asistle mücadele etti.

    NBA'de günün sonuçları şöyle:

    Charlotte Hornets: 96 - New Orleans Pelicans: 101
    : 95 - : 98
    : 116 - : 101
    Philadelphia 76ers: 115 - Chicago Bulls: 101
    Atlanta Hawks: 93 - Toronto Raptors: 108
    Dallas Mavericks: 97 - Houston Rockets: 104
    Memphis Grizzlies: 85 - : 108
    : 123 - Minnesota Timberwolves: 114
    Los Angeles Clippers: 102 - Boston Celtics: 113
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:26
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