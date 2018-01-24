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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    LeBron 30 bin sayıya ulaştı

    LeBron 30 bin sayıya ulaştı

    'ün 114-102 yendiği 'ta forma giyen 33 yaşındaki , 30 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu olarak Amerikan () tarihine adını yazdırdı.

    'e 5 maçla devam edildi. , ağırladığı 'ı 114-102 yendi. Ligin iddialı ekiplerinden Cavaliers bu sonuçla son 7 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.

    Spurs'ün all-star forveti LaMarcus Aldridge, 30 sayı ve 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Dejounte Murray 19 sayı, 10 ribaunt, 7 top çalma, Kyle Anderson da 10 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "double double" yaptı.

    Maçı 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Cavaliers'ın yıldız oyuncusu , normal sezon kariyerinde 30 bin 21 sayıya ulaştı. 33 yaşındaki James böylece 30 bin sayı barajını 34 yaşında geçen 'ı geride bırakarak bunu başaran en genç oyuncusu oldu.

    Karim Abdülcabbar (38 bin 387 sayı), Karl Malone (36 bin 928), (33 bin 643), (32 bin 292), Wilt Chamberlain (31 bin 419) ve Dirk Nowitzki'den (30 bin 808) sonra "30 binler kulübü"ne giren 7. oyuncu olan James, kariyeri boyunca 30 bin sayı, 7 bin ribaunt ve 7 bin asist üreten tek oyuncu olarak da lig tarihine geçti.

    Büyük rekabette kazanan Lakers
    Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Lakers (16 kez) ile (17) arasındaki mücadele, son ana kadar çekişmeli geçti. Ev sahibi Lakers, sahadan 108-107 galip ayrıldı.

    Lakers'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Kyle Kuzma, 22 sayı, 5 ribauntla oynayan Jordan Clarkson ve 14 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Julius Randle taşıdı.

    Üst üste 4. mağlubiyetini alan Celtics'te 33 sayı, Marcus Smart 22 sayı, 8 asist ve Al Horford 13 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-105

    Thunder-Brooklyn Nets: 109-108

    -: 114-102

    Golden State Warriors-New York Knicks: 123-112

    Lakers-: 108-107

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:10
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