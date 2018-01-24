CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    NBA All-Star maçının yedekleri açıklandı

    NBA All-Star maçının yedekleri açıklandı

    Amerikan 'nde (NBA) all-star maçının yedek oyuncuları belli oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin kentindeki 'ın ev sahipliğinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek 67. NBA All-Star maçında yer alacak yedek oyuncular, antrenörler tarafından belirlendi.

    İki konferanstan 7'şer oyuncunun seçildiği listede bulunan isimler şöyle:

    Doğu Konferansı: Kristaps Porzingis (), Kyle Lowry (), John Wall, (), (), Kevin Love (), Al Horford ()

    Batı Konferansı: Damian Lillard (), Russell Westbrook (), Klay Thompson, Draymond Green (Golden State Warriors), Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), LaMarcus Aldridge ()

    Öte yandan Karl-Anthony Towns, Kristaps Porzingis, Victor Oladipo ve Bradley Beal, ilk kez all-star maçında mücadele etmeye hak kazandı.

    James ve Curry belirleyecek
    Yeni formata göre taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen ve ilk 5'lerini oluşturan (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry (Golden State Warriors), yarın yapılacak draft ile all-star maçındaki diğer arkadaşlarını da kendileri belirleyecek.

    Kaptanlar, eski formatın aksine kadrolarında diğer konferanstan oyunculara yer verebilecek. LeBron James, oylamada en yüksek oyu aldığı gerekçesiyle draftta ilk seçim hakkına sahip olacak.

    James'in belirlediği takımın ilk 5'inde Kyrie Irving (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer almıştı.

    Curry ise takımının ilk 5'ine James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ı (New Orleans Pelicans) seçmişti.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    NBA All-Star maçının yedekleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN