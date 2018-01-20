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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    İlk 5’ler belli oldu

    19 Şubat'ta yapılacak NBA All- Star'da ilk 5'ler belli oldu. En fazla oyu alan iki isim LeBron James ve oldu. Formata göre LeBron; , DeRozan, Antetokounmpo ve Joel Embiid'i seçti. Curry ise; James Harden, , Antohny Davis ve Cousins ilk 5'ini kurdu.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:44
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