İlk 5’ler belli oldu
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:44
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Albayrak: Oyum Mustafa Cengiz ’e
Toplam 2
Yorum
gs düne kadar ortada görünmayenler bugün kartal oldu yürü baskanim bizler sonuna kadar yanindayiz,koltuk baskanligi bitmistir biline,,nokta
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Albayrak: Oyum Mustafa Cengiz ’e
Toplam 2
Yorum
gs sayin albayrak sizi tüm gs lilar gibi bende cok seviyorum,ama birakinda sayin baskan basladigi isleri sonlardirsin,gaza gelmeyin lütfen-----
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Hedef şampiyonluk
Toplam 1
Yorum
oflu sen stoper alma ondan sonra hedef şanpiyonluk iyice taraftarın zekasıyla alay eder oldular
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