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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Raptors, Spurs'ü devirdi

    Raptors, Spurs'ü devirdi

    Amerikan 'nde (NBA) zirveye oynayan , sahasında 'ü 86-83 yendi.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. 'nda zirveye oynayan Raptors'ta 24 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele eden Kyle Lowry ile 21 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen DeMar DeRozan galibiyetin mimarlarından oldu. Jonas Valanciunas 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

    LaMarcus Aldridge'in 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptığı 'te Pau Gasol 15, Patty Mills 13 sayı kaydetti.

    Pistons galibiyeti unuttu
    Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde 'a sahasında 122-112 yenilen , üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

    Wizards'ta Bradley Beal ile 26'şar sayı üreten Kelly Oubre, kariyer rekoru kırdı. John Wall ise 16 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

    Andre Drummond'ın 14 sayı, 21 ribaunt, 8 asistle oynadığı ev sahibi ekipte, Tobias Harris 17, Avery Bradley ve Ish Smith 15'er sayılık performans sergiledi.

    Lakers'ı Clarkson sırtladı
    'ı 99-86 mağlup eden Lakers, sahasında üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

    Lakers'ta Jordan Clarkson 33 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Larry Nance 10 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

    Konuk ekipte Victor Oladipo'nun 25 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Domantas Sabonis'in 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 11 sayıyla tamamladı.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    -San Antonio Spurs: 86-83

    Brooklyn Nets-Miami Heat: 101-95

    Detroit Pistons-Washington Wizards: 112-122

    Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 106-88

    Denver Nuggets-Phoenix Suns: 100-108

    Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 99-86

    Utah Jazz-New York Knicks: 115-117



    Kaynak: AA
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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