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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Rockets, Warriors'a "dur" dedi

    Rockets, Warriors'a "dur" dedi

    Amerikan 'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 116-108 yenen , rakibinin 14 maçlık deplasman galibiyet serisini noktaladı.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşmayı, 116-108 ev sahibi Rockets kazandı.

    Rockets'ta Chris Paul 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, James Harden 22 sayı, 8 asist ve Clint Capela 18 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma üretti.

    Warriors'ta 'in 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Draymond Green'in 21 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 'nin 19 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    - LeBron, en ağır yenilgilerinden birini aldı

    , 4 oyuncusunun 20 sayının üstünde skor ürettiği deplasmanından 148-124 galip ayrıldı.

    Art arda 4. galibiyetini alan Thunder'da 36 sayı, 7 ribaunt, 23 sayı, 20 asist, 9 ribaunt, 29 sayı, 10 ribaunt ve Steven Adams 25 sayı, 10 ribauntla oynadı.

    Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 18 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı. 148, James'in forma giydiği bir takımın yediği en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

    Cavaliers'ta Isaiah Thomas 24, Jae Crowder ise 17 sayı attı. da 4 dakikada 2 sayı kaydetti.

    - Ersan'dan 9 sayı

    'ta oynayan , takımının 'a 113-97 yenildiği karşılaşmada, 9 sayı ve 3 ribaunt üretti.

    Misafir ekip Bulls'u galibiyete, 20 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Robin Lopez ve 19 sayı atan Lauri Markkanen taşıdı.

    Hawks'ta Dennis Schroder 18 sayı, 5 asist ve Dewayne Dedmon 11 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 124-148

    Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 97-113

    Charlotte Hornets-Miami Heat: 105-106

    New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 111-104

    Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 116-94

    Houston Rockets-Golden State Warriors: 116-108

    Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 115-109

    Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 125-113

    Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 117-108

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:10
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