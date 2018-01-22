Magic, Celtics deplasmanında kazandı
NBA'de Orlando Magic, deplasmanda Boston Celtics'i 103-95 yenerek rakibine üst üste 3. yenilgisini yaşattı.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 14. sırasında yer alan Magic, lider Celtics'e TD Garden'da konuk olduğu maçı 103-95 kazandı.
Sezonun 14. galibiyetini alan Magic'te Elfrid Payton 22, Evan Fournier 19, Aaron Gordon 11 sayı attı.
Celtics'te Kyrie Irving'in 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı, arka arkaya 3. olmak üzere sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jaylen Brown 17, Marcus Morris 12 sayı üretti.
LAKERS EVİNDE KNİCKS'İ GEÇTİ
Konferanslarında play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı mücadelede Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı New York Knicks'i 127-107 mağlup etti.
Bu sezon 17. galibiyetini alan Lakers'ta Jordan Clarkson, 29 sayı, 10 asist, 6 ribauntla oynadı. Julius Randle'ın 27 sayı, 12 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi ekipte Kyle Kuzma 15, Brook Lopez 14 sayı kaydetti.
Knicks'te Michael Beasley, Tim Hardaway Jr ve Kristaps Porzingis'in 17'şer sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Orlando Magic: 95-103
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 127-107
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 100-101
San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 86-94
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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