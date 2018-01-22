Magic, Celtics deplasmanında kazandı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 14. sırasında yer alan Magic, lider Celtics'e TD Garden'da konuk olduğu maçı 103-95 kazandı.

Sezonun 14. galibiyetini alan Magic'te Elfrid Payton 22, Evan Fournier 19, Aaron Gordon 11 sayı attı.

Celtics'te Kyrie Irving'in 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı, arka arkaya 3. olmak üzere sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jaylen Brown 17, Marcus Morris 12 sayı üretti.

LAKERS EVİNDE KNİCKS'İ GEÇTİ

Konferanslarında play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı mücadelede Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı New York Knicks'i 127-107 mağlup etti.

Bu sezon 17. galibiyetini alan Lakers'ta Jordan Clarkson, 29 sayı, 10 asist, 6 ribauntla oynadı. Julius Randle'ın 27 sayı, 12 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi ekipte Kyle Kuzma 15, Brook Lopez 14 sayı kaydetti.

Knicks'te Michael Beasley, Tim Hardaway Jr ve Kristaps Porzingis'in 17'şer sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Orlando Magic: 95-103

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 127-107

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 100-101

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 86-94