CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Magic, Celtics deplasmanında kazandı

    Magic, Celtics deplasmanında kazandı

    'de , deplasmanda 'i 103-95 yenerek rakibine üst üste 3. yenilgisini yaşattı.

    'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 14. sırasında yer alan Magic, lider Celtics'e TD Garden'da konuk olduğu maçı 103-95 kazandı.

    Sezonun 14. galibiyetini alan Magic'te Elfrid Payton 22, Evan Fournier 19, Aaron Gordon 11 sayı attı.

    Celtics'te 'in 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı, arka arkaya 3. olmak üzere sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jaylen Brown 17, Marcus Morris 12 sayı üretti.

    LAKERS EVİNDE KNİCKS'İ GEÇTİ
    Konferanslarında play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı mücadelede Lakers, 'da ağırladığı 'i 127-107 mağlup etti.

    Bu sezon 17. galibiyetini alan Lakers'ta Jordan Clarkson, 29 sayı, 10 asist, 6 ribauntla oynadı. Julius Randle'ın 27 sayı, 12 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi ekipte Kyle Kuzma 15, Brook Lopez 14 sayı kaydetti.

    Knicks'te Michael Beasley, Tim Hardaway Jr ve Kristaps Porzingis'in 17'şer sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

    'e 9 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    -: 95-103

    Lakers-: 127-107

    Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 100-101

    San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 86-94

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Magic, Celtics deplasmanında kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN