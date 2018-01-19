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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Cavaliers galibiyeti hatırladı

    Cavaliers galibiyeti hatırladı

    Amerikan 'nde () , sahasında 'i 104-103 yendi.

    'e 4 maçla devam edildi. temsilcilerinin mücadelesinde , son sırada yer alan 'i bir sayı farkla 104-103 yenerek dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

    Ev sahibi ekipte, Isaiah Thomas 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu 'ın süre almadığı karşılaşmada LeBron James 16 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle oynarken, 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

    Konuk takımda ise Elfrid Payton 19 sayı, 4 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi. Mücadeleyi 17 sayı, 11 ribauntla tamamlayan Aaron Gordon, "double double" yapan bir başka oyuncu oldu.

    Lider Celtics sahasında yenildi
    lideri , sahasında Philadelphia 76ers'a 89-80 yenildi ve üst üste 2'nci, bu sezon 12. mağlubiyetini aldı.

    Joel Embiid'in 26 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptığı Philadelphia 76ers'ta Dario Saric 16, T.J. McConnell 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    'te ise Marcus Morris ve Al Horford 14'er sayı üretirken, Marcus Smart 13, Jaylen Brown 12 sayıyla skora katkıda bulundu.

    'e 7 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    -Philadelphia 76ers: 80-89

    -: 104-103

    Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 116-98

    Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 100-86

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:55
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