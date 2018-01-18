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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Warriors deplasmanda yenilmiyor

    Warriors deplasmanda yenilmiyor

    Amerikan 'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda 'u 119-112 yendi.

    NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanından 119-112'lik üstünlükle ayrıldı ve deplasman maçlarındaki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Bu alanda rekoru 1971-1972 sezonunda yakaladığı 16 maçlık seriyle Lakers elinde tutuyor.

    Konuk takımda Klay Thompson'ın 38, 'nin de 30 sayılık performansları galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Nikola Mirotic 24, Kris Dunn ve Robin Lopez 16'şar sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

    Ersan'dan galibiyete 15 sayılık katkı
    Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , sahasında 'ı 94-93 mağlup etti.

    'ta Kent Bazemore 20, John Collins 18 sayı, ise 15 sayı, 7 ribauntluk katkı sağladı.

    'ın süre almadığı 'ta Jrue Holiday 22 sayıyla en skorer isim olurken, DeMarcus Cousins 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Charlotte Hornets-Washington Wizards: 133-109

    -: 94-93

    Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 95-100

    Toronto Raptors-Detroit Pistons: 96-91

    -Golden State Warriors: 112-119

    Memphis Grizzlies-New York Knicks: 105-99

    Milwaukee Bucks-Miami Heat: 101-106

    Thunder- Lakers: 114-90

    Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-120

    Clippers-Denver Nuggets: 109-104

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
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