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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    NBA'de eski F.Bahçe'liye yumruk atıldı!

    NBA'de eski F.Bahçe'liye yumruk atıldı!

    Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Bjelica ve arasında yaşanan gerilim sonucunda yumruklar havada uçuştu. İki oyuncu da ihraç edildi

    NBA'de bu sabaha karşı Orlando Magic'in evinde konuk ettiği Minnesota Timberwolves'ı 108-102 mağlup ettiği maçta yumruklar konuştu. NBA'de son günlerde hemen hemen her maçta bir kavga yaşanıyor. Bu sabaha karşı yaşananlar ise izleyicileri şoke etti.

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve maçın başında sözlü bir tartışma yaşadı. Gerginliğin yatışmasının ardından ikinci çeyrekte bir ribaunt mücadelesinde Afflalo bir anda Bjelica'ya saldırdı. Yumruk sallayan ve adeta deliye dönen Affalo karşısında Bjelica kendisini korumakla yetindi. Afflalo'nun kafasını kolunun altına alarak 'kilitleyen' Sırp oyuncu da rakibi ile birlikte hakemler tarafında oyundan atıldı.

    Birçok NBA yorumcusu, Bjelica'nın ihraç edilmesinin adil olmadığı yönünde görüş belirtti. "Afflalo Bjelica'ya yumruk salladı. Yumruktan kurtulan Bjelica da sakince kafasını kilitledi. Hakemler ikisini de oyundan attı. Bu adil gözükmüyor. Bjelica yüzüne yumruk sallayan birine karşı ne yapabilirdi?"

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:33
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